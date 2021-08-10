Мишустин заявил, что внедрение онлайн-касс прошло эффективно

Глава правительства РФ оценил технологию, которая упростила жизнь покупателям и продавцам.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что внедрение онлайн-касс и контрольной техники в стране прошло эффективно. По мнению чиновника, специалисты смогли обеспечить прозрачность розничной торговли. Данную оценку положения руководитель кабмина сделал во время рабочей встречи с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

Было не просто и совсем не очевидно сделать такую реформу. Напряженная системная работа … позволила сделать это очень, мне кажется, эффективно с точки зрения оборота. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам Мишустина, основным достижением в вопросе внедрения онлайн-касс является удобство российских потребителей, а также тем, кто продает товары и услуги. Он уверен, что уже сейчас предприниматели воспринимают появившуюся технологию "как должное".

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