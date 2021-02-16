Мишустин заявил, что СМП повышает транспортную связанность России

Глава кабмина РФ рассказал об инвестициях в маршрут.

Северный морской путь (СМП) является ключевым элементом повышения транспортной связанности страны, поэтому на развитие данного маршрута государство в следующие 13 лет выделит порядка двух триллионов рублей. Около 600 миллиардов уйдет из федерального бюджета. Соответствующее заявление в ходе выступления на стратегической сессии правительства сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

Это ключевой элемент повышения транспортной связанности самых труднодоступных территорий... Включает этот план строительство более 50 ледоколов и судов ледового класса, портов и терминалов, аварийно-спасательных центров, создание орбитальной метеорологической группировки спутников. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт полагает, что таким образом фактически формируется новая экономическая систем а Арктики. Премьер-министр упомянул три атомных ледокола, в том числе и "Арктику" - самый мощный ледокол в мире на текущий момент. Также реализован проект морского терминала "Утренний" в Обской Губе. Уже в августе 2023 года объект примет у себя плавучий завод по производству СПГ (сжиженного при родного газа).

Мишустин поручил обеспечить рентабельную грузовую базу на Крайнем Севере.

Фото и видео: Правительство России