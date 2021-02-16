Мишустин поручил обеспечить рентабельную грузовую базу на Крайнем Севере

Глава кабмина РФ рассказал о важности помогать бизнесу ради его конкурентоспособности на мировой арене.

Развитие инфраструктуры Крайнего Севера позволит государству нарастить объемы перевозок грузов. Соответствующее заявление в ходе выступления на стратегической сессии правительства, посвященного Северному морскому пути, сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник призвал коллег обеспечить грузовую базу. По его мнению. для предпринимательства решающим фактором станет возможность свободно перенаправлять товар по любому маршруту, восточным или западным направлениям, при этом оставаясь в территориальном море и исключительной экономической зоне России. Такое условие усилит конкурентоспособность отечественных предприятий на глобальном рынке.

Дальнейшее расширение инфраструктуры на Крайнем Севере позволит организовать поставки, для которых не хватает мощностей Восточного полигона железных дорог. Наша задача - обеспечить рентабельную грузовую базу "на вырост". Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В настоящее время власти заключили шесть соглашений с ведущими арктическими компаниями "Восток Ойл", "Новатэк", "Газпром Нефть", "Норильский никель", "Северная Звезда" и "Баимская". С их помощью будут увеличены объемы для перевозок грузов до показателя, превышающего 190 миллионов тонн. Федеральный бюджет получит от такой деятельности доход в более чем 20 триллионов рублей.

Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств до конца 2024 года.

Фото и видео: Правительство России