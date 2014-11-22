Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств до конца 2024 года

Правительство России продлило упрощенный порядок регистрации лекарств до конца 2024 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По его словам, данная инициатива позволит отечественным фармацевтическим производителям быстрее выводить медикаменты на внутренний рынок. Также Мишустин отметил, что будет продлена упрощенная процедура регистрации аналогов препаратов, которые уже представлены в России. Незарегистрированные в стране препараты могут использоваться в случае выдачи временного разрешения.
Ранее Мишустин поздравил экологов с профессиональным праздником.
Видео: Правительство России
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