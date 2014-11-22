  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:56
82
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств до конца 2024 года

0 0

Данная инициатива позволит отечественным фармацевтическим производителям быстрее выводить медикаменты на внутренний рынок.

Правительство России продлило упрощенный порядок регистрации лекарств до конца 2024 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, данная инициатива позволит отечественным фармацевтическим производителям быстрее выводить медикаменты на внутренний рынок. Также Мишустин отметил, что будет продлена упрощенная процедура регистрации аналогов препаратов, которые уже представлены в России. Незарегистрированные в стране препараты могут использоваться в случае выдачи временного разрешения.

Ранее Мишустин поздравил экологов с профессиональным праздником.

Видео: Правительство России

Теги: лекарства, михаил мишустин, правительство россии, регистрация
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии