Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств до конца 2024 года

Данная инициатива позволит отечественным фармацевтическим производителям быстрее выводить медикаменты на внутренний рынок.

Правительство России продлило упрощенный порядок регистрации лекарств до конца 2024 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, данная инициатива позволит отечественным фармацевтическим производителям быстрее выводить медикаменты на внутренний рынок. Также Мишустин отметил, что будет продлена упрощенная процедура регистрации аналогов препаратов, которые уже представлены в России. Незарегистрированные в стране препараты могут использоваться в случае выдачи временного разрешения.

Ранее Мишустин поздравил экологов с профессиональным праздником.

Видео: Правительство России