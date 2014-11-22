По словам главы правительства, все, кто работают в этой сфере, сберегают уникальные природные богатства страны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил экологов с профессиональным праздником, который отмечается 5 июня. Об этом он заявил на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, все, кто работают в этой сфере, сберегают уникальные природные богатства страны. Он также отметил вклад граждан, которые на добровольной основе содействуют важной для России миссии.

Чистый воздух, вода, сохранение флоры и фауны, реализация решений в рамках борьбы с изменениями климата – все эти шаги нужны для повышения качества жизни наших людей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин призвал "не баловаться" со сроками создания отечественных САПР для промышленности.

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