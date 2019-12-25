Нужно сформировать перечень тех телемедицинских услуг, которые можно будет оказывать в удалённом режиме.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что IT-технологии в медицине надо развивать, но аккуратно. Мнением он поделился на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

По словам главы кабмина, цифровые технологии сейчас применяются во многих сферах — в том числе и в здравоохранении. При этом Мишустин подчеркнул, что удалённое оказание медицинских услуг может нести некоторые риски — например, неправильная постановка диагноза. Он отметил, что при оказании подобных услуг следует закрепить юридическую ответственность за здоровье и жизнь пациента.

Так как телемедицина - это не медицинская помощь, а лишь ее часть, и здесь надо определять объемы и качество таких услуг. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он считает, что нужно сформировать перечень тех телемедицинских услуг, которые можно будет оказывать в удалённом режиме.

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