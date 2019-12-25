Мишустин: занятость в туриндустрии РФ практически восстановилась после пандемии

Премьер РФ оценил развитие экономической отрасли до и после ковида.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что занятость в туристической индустрии страны практически восстановилась после пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках рабочего заседания по развитию отрасли, которое прошло в Горно-Алтайске. Кабинет министров надеется на то, что рост показателей продолжится в текущем году.

Почти полностью восстановилась занятость в индустрии - до 2,3 млн человек. Рассчитываем, что в текущем году рост занятости продолжится. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По результатам 2021 году у российской туристической сферы один из лучших результатов по темпам восстановления ключевых показателей а также дальнейшего развития после последствий распространения ковида. Внутренний поток путешественников вернулся почти на 90% к доковидным уровням 2019 года. Речь идет о 56,5 миллионах граждан.

Мишустин заявил, что осенний этап продажи туров по РФ с кешбэком в 20% стартует 25 августа.

Фото и видео: Правительство России