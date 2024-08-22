Мишустин встретился с руководителем Роспатента

По его словам, интеллектуальная собственность является главным экономическим активом, за который борются все страны мира.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с руководителем Роспатента Юрием Зубовым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустин отметил, что на сегодняшний день интеллектуальная собственность является главным экономическим активом, за который борются все страны мира. По его словам, в экономическом развитии и росте достигнет успеха тот, кто сможет активнее развивать все институты поддержки интеллектуальной собственности.

Помогая ученым, инженерам, новаторам защищать свои права, вы находитесь на переднем крае. И здесь конечно, очень важна роль Роспатента. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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