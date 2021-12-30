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Мишустин встретился с главой Росстандарта Шалаевым

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Глава правительства подчеркнул важность государственных стандартов для реализации промышленной политики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с главой Росстандарта Антоном Шалаевым. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Во время встречи Мишустин подчеркнул важность государственных стандартов для реализации промышленной политики. Он отметил, что в условиях активного развития производств эти стандарты позволяют избежать потери качества продукции.

Глава правительства напомнил, что в 2021 году в законодательство были внесены существенные изменения. Они позволили сократить сроки государственного стандарта с 24 до практически девяти месяцев.

Ранее Мишустин заявил, что Россия открыта для всех, кто хочет развивать партнерство.

Видео: Правительство России

Теги: антон шалаев, михаил мишустин, премьер-министр россии, росстандарт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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