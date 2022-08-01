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Мишустин: Россия открыта для всех, кто хочет развивать партнерство

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Глава правительства отметил, что наращивание несырьевого экспорта является важней задачей.

Российская экономика открыта для всех, кто хочет развивать партнерство. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что наращивание несырьевого экспорта является важней задачей, которую поставил президент. По его словам, с учетом нынешнего санкционного давления российские производители и поставщики сталкиваются с дополнительными проблемами.

Мишустин добавил, что в рамках поддержки компаний правительство упрощает действующий порядок компенсаций до 80% затрат а транспортировку и увеличивает максимальный размер такой выплаты до 25% от стоимости товаров. На эти цели предусмотрено почти восемь млрд рублей.

Ранее Мишустин назвал Севморпуть особенно важным в условиях санкций.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, партнерство, премьер-министр россии, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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