Мишустин: Россия открыта для всех, кто хочет развивать партнерство

Глава правительства отметил, что наращивание несырьевого экспорта является важней задачей.

Российская экономика открыта для всех, кто хочет развивать партнерство. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что наращивание несырьевого экспорта является важней задачей, которую поставил президент. По его словам, с учетом нынешнего санкционного давления российские производители и поставщики сталкиваются с дополнительными проблемами.

Мишустин добавил, что в рамках поддержки компаний правительство упрощает действующий порядок компенсаций до 80% затрат а транспортировку и увеличивает максимальный размер такой выплаты до 25% от стоимости товаров. На эти цели предусмотрено почти восемь млрд рублей.

Ранее Мишустин назвал Севморпуть особенно важным в условиях санкций.

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