Мишустин назвал Севморпуть особенно важным в условиях санкций

Он также сообщил о создании Главного управления Севморпути.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал Северный морской путь особенно важным в условиях санкций. Об этом он заявил на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, что по Севморпути осуществляется основная часть северного завоза, а также идет транзит грузов между Азией и Европой. Также Мишустин подчеркнул, что в связи с санкционным давлением нарушаются логистические цепочки поставок продукции.

По поручению Президента создается Главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами запустят в трех регионах России.

Видео: Правительство России