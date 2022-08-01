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Мишустин назвал Севморпуть особенно важным в условиях санкций

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Он также сообщил о создании Главного управления Севморпути.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал Северный морской путь особенно важным в условиях санкций. Об этом он заявил на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, что по Севморпути осуществляется основная часть северного завоза, а также идет транзит грузов между Азией и Европой. Также Мишустин подчеркнул, что в связи с санкционным давлением нарушаются логистические цепочки поставок продукции.

По поручению Президента создается Главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами запустят в трех регионах России.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, севморпуть
Категории: Лента новостей, Новости России,

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