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Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами запустят в трех регионах России

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Его запустят в Москве, Белгородской и Московской областях.

Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами запустят в трех регионах России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, эксперимент запустят в марте 2023 года в Москве, Белгородской и Московской областях. Там будут продавать онлайн ряд лекарств, которые отпускаются по рецепту. Перечень препаратов будут утверждать отдельно. Мишустин отметил, что такой формат покупки лекарств выглядит удобным для многих граждан.

Главное – обеспечить строгое соблюдение всех требований безопасности при такой реализации лекарств. Речь идет о здоровье людей.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство выделит более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров.

Видео: Правительство России

Теги: лекарства, михаил мишустин, онлайн-торговля, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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