Памятник посвящен героям, павшим за свободу и независимость Вьетнама

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин возложил венок к Мемориалу павшим героям в Ханое. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Российский премьер находится во Вьетнаме с официальным визитом. Мишустин принял участие в торжественной церемонии возложения венка к мемориалу. Памятник посвящен героям, павшим за свободу и независимость страны. Отмечается, что его открыли 7 мая 1994 года. В тот день отмечалось 40-летие победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу.

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл во Вьетнам с официальным визитом.

Видео: Правительство России