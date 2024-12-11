В ходе визита премьер-министр РФ проведет переговоры с президентом Вьетнама.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл во Вьетнам с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

У трапа самолета российского премьера встретили начальник канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон, чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой и замглавы МИД страны Ле Тхи Тху Ханг. В ходе визита Мишустин проведет переговоры с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом и премьер-министром Фам Минь Тинем. Стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности и других сферах.

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