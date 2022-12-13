Мишустин высказался о членстве России в ВТО

Глава кабмина РФ призвал реагировать "аккуратно".

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о том, что страна на протяжении последних десяти лет по факту не исполняет международных обязательств Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующей информаций чиновник поделился с законодателями в ходе выступления на заседании в Государственной Думе. Руководитель кабинета министерство отреагировал на слова сопредседателя политической фракции нижней палаты парламента "Справедливая Россия-За правду" о том, что Москве давно пора заканчивать свое членство в этой международной экономической структуре. Чиновник объяснил депутату, что вопрос о выходе России из состава ВТО следует аккуратно, так речь идет не о простой проблеме.

Выход из ВТО. Хорошо это или плохо? Мы вводим контрсанкции, запрещаем импорт, сырье для ОПК и многие-многие вещи, но на сегодняшний день надо очень аккуратно посмотреть, выгодно ли это будет нам. Нам не мешает эта история. МИхаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил коллегам о том, что если необдуманно выйти из ВТО, то можно потерять существующие механизмы, поэтому ситуация для правительства в этом плане неочевидная и требующая дальнейшего анализа.

Мишустин назвал вопрос поддержки экспортеров в дружественные страны тонким.

Фото и видео: Государственная Дума

