Глава кабмина РФ оценил контакты в экономике на глобальной арене.

Председатель российского кабинета министров Михаил Мишустин назвал вопрос поддержки экспортеров в дружественные страны тонким. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления перед законодателями с ежегодным отчетом работы правительства в Государственной Думе.

Мы в этом смысле сейчас заинтересованы в том числе поддержать наших экспортеров в дружественные страны. Все тонко. Экспорт, импорт очень тонкая вещь. Это же на все влияет. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее чиновник отметил, что в приоритете российского правительства находится укрепление взаимодействия с дружественными странами, поиски перспективных экономических партнеров, развитие торговых отношений, научно-технического контакта с Китаем. Кабинет министров добавил, что скоро кабинет министров утвердит с премьер-министром КНР план сотрудничества до 2030 года. Этот документ включит в себя все магистральные направления.

Премьер Мишустин сообщил, что социальные пенсии повысят с 1 апреля.

Фото и видео: Государственная Дума