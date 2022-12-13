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Мишустин назвал вопрос поддержки экспортеров в дружественные страны тонким

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Глава кабмина РФ оценил контакты в экономике на глобальной арене.

Председатель российского кабинета министров Михаил Мишустин назвал вопрос поддержки экспортеров в дружественные страны тонким. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления перед законодателями с ежегодным отчетом работы правительства в Государственной Думе.

Мы в этом смысле сейчас заинтересованы в том числе поддержать наших экспортеров в дружественные страны. Все тонко. Экспорт, импорт очень тонкая вещь. Это же на все влияет.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее чиновник отметил, что в приоритете российского правительства находится укрепление взаимодействия с дружественными странами, поиски перспективных экономических партнеров, развитие торговых отношений, научно-технического контакта с Китаем. Кабинет министров добавил, что скоро кабинет министров утвердит с премьер-министром КНР план сотрудничества до 2030 года. Этот документ включит в себя все магистральные направления.

Премьер Мишустин сообщил, что социальные пенсии повысят с 1 апреля.

Фото и видео: Государственная Дума

Теги: дружественные страны, китай, михаил мишустин, отчет правительства госдума, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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