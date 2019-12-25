Мишустин выделит деньги на больницу на Камчатке, которую строят 10 лет

Он оценил стоимость новой больницы в 13,9 миллиардов рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделит деньги на новую краевую больницу на Камчатке, которую строят 10 лет. Заявление он сделал во время своей поездки в регион.

Глава кабмина раскритиковал предыдущее правительство Камчатки, которое так и не смогло построить больницу за десять лет. Врачи действующей больницы рассказали Мишустину, что в ней довольно тесно и не хватает места для оборудования. Также здание сильно трясёт при подземных толчках.

Мне страшно за то бездействие и разгильдяйство, которое в течение многих лет происходило со строительством больницы. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он добавил, что деньги, которые выделялись на строительство новой краевой больницы, куда-то исчезли. Премьер также раскритиковал подрядчиков за безалаберность и провал всех сроков сдачи объекта.

Мишустин оценил стоимость новой больницы в 13,9 миллиардов рублей. Он пообещал, что стройка учреждения будет поставлена на жёсткий контроль.

Ранее Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение.