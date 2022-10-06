Мишустин: вхождение новых регионов в РФ стало поводом для нового витка западного прессинга

Глава правительства отметил, что жители новых регионов духовно и культурно всегда оставались с Россией.

Вхождение новых регионов в состав России стало поводом для нового витка западного прессинга. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании II Каспийского экономического форума.

Глава правительства отметил, что жители новых регионов духовно и культурно всегда оставались с Россией. Он напомнил. что их присоединение состоялось по итогам референдумов, в которых граждане изъявили желание стать частью страны.

Это историческое, судьбоносное решение стало очередным поводом для нового витка прессинга со стороны коллективного Запада. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что экономика России способна адаптироваться к внешним вызовам.

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