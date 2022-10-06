Мишустин: экономика России способна адаптироваться к внешним вызовам

По словам главы правительства, действующие санкции против России носят беспрецедентный масштаб.

Экономика России способна адаптироваться к внешним вызовам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании II Каспийского экономического форума.

По словам главы правительства, действующие санкции против России носят беспрецедентный масштаб. Он подчеркнул, что количество введенных ограничений превосходит все, что когда-либо вводилось в отношении любого другого государства.

Мишустин отметил, что правительство приняло меры, чтобы нивелировать влияние санкций. Он также добавил, что постепенно восстанавливается потребительский спрос.

Ранее Мишустин заявил, что Каспий имеет огромное значение для РФ с учетом его стратегического положения.

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