Мишустин: важно в ближайшие годы отладить комплексную систему защиты от новых биологических угроз

Задачей номер один, по его словам, является забота о здоровье людей.

Премьер-министр Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума заявил, что в ближайшие годы нужно отладить систему защиты от новых биологических угроз. Он отметил, что это необходимо, так как в будущем возможны новые пандемии.

Под комплексной системой защиты от новых биологических угроз Мишустин подразумевал раннюю диагностику, а также оперативную разработку вакцин, терапевтических препаратов и их производство.

Многие специалисты предупреждают: эта пандемия может оказаться не последней. И мы должны быть к этому готовы. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Премьер-министр добавил, что задачей номер один являются забота о здоровье людей и увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

Михаил Мишустин также заявил, что в России предусмотрены масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры.

Видео: Правительство РФ