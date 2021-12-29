Мишустин: в России предусмотрены масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры

Российское правительство предусмотрело масштабные инвестиции в развитие отечественной инфраструктуры. Об этом в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, денежные средства будут выделены на расширение Восточного полигона, обеспечение круглогодичной навигации Севморпути, а также завершение газификации субъектов РФ и другие проекты.
Мишустин добавил, к началу 2030 года вырастут вложения в развитие информационных технологий, микроэлектронику и генетику. Ожидается, что затраты вырастут почти в три раза.
Внимание будет уделено и рынку жилья. По словам премьера, к этому вопросу инвесторы проявляют отдельный интерес.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России будет продолжена программа расселения аварийного жилья. Она распространится на не объекты, которые были признаны аварийными после января 2017 года.
Видео: Правительство РФ
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