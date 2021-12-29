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Мишустин: в России предусмотрены масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры

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Денежные средства будут выделены на расширение Восточного полигона и обеспечение круглогодичной навигации Севморпути.

Российское правительство предусмотрело масштабные инвестиции в развитие отечественной инфраструктуры. Об этом в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, денежные средства будут выделены на расширение Восточного полигона, обеспечение круглогодичной навигации Севморпути, а также завершение газификации субъектов РФ и другие проекты. 

Мишустин добавил, к началу 2030 года вырастут вложения в развитие информационных технологий, микроэлектронику и генетику. Ожидается, что затраты вырастут почти в три раза.

Внимание будет уделено и рынку жилья. По словам премьера, к этому вопросу инвесторы проявляют отдельный интерес.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России будет продолжена программа расселения аварийного жилья. Она распространится на не объекты, которые были признаны аварийными после января 2017 года.

Видео: Правительство РФ

Теги: инвестиции, михаил мишустин, севморпуть
Категории: Лента новостей, Новости России,

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