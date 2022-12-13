Мишустин: в мире признают успехи РФ в цифровизации госсектора, несмотря на позицию Запада

Глава кабмина РФ рассказал о работе по цифровизации услуг для населения страны.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что во всем мире экспертами признаются успехи Москвы в цифровизации государственного сектора, несмотря на позицию Запада и его предвзятое отношение к РФ. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего выступления на пленарном заседании международного форума Digital Almaty, организованного в Казахстане. Руководитель кабинета министров РФ заметил, что уже свыше 100 млн граждан имеют личные кабинеты на едином портале "Госуслуги". За последние пять лет подтвержденный аккаунтов там стало в полтора раза больше, а оказание услуг возрасло в среднем в 3,5 раза.

Наши усилия признаются международными экспертами. Несмотря на предвзятое отношение Запада, в вышедшем рейтинге Всемирного банка Россия вошла в первую десятку стран с наиболее высоким уровнем использования информационных технологий в государственном секторе. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам Михаила Мишустина, в данном исследовании оценивалось порядка 200 государств, учитывались показатели, которые отражают степень внедрения "цифровизации" в области государственных слуг, налоговой и бюджетной сферах, образовании и здравоохранении.

Мишустин считает, что в ЕАЭС надо развивать IТ-парки и платформенные решения.

Фото и видео: YouTube / Digital Almaty