Мишустин: в ближайшее время нужно подготовить документы по фонду "Защитники Отечества"

Глава кабмина рассказал о том, что отделения фонда будут распространены по всем субъектам РФ.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин потребовал в ближайшее время завершить подготовку необходимых документов для нормального функционирования фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО). В рамках выступления на очередном заседании координационного совета, посвященного потребностям СВО, МИхаил Мишустин заметил, что отделения фонда будут сформированы во всех регионах страны. Глава кабмина потребовал от профильных министерств и ведомств завершить как можно оперативнее подготовку нормативно-правовых актов и порядок предоставления фонду денежной поддержки.

Они начнут помогать с предоставлением мер социальной, медицинской, психологической помощи как самим защитникам, так и их семьям, родным, решать любые насущные вопросы, в том числе связанные с реабилитацией, содействовать в трудоустройствею Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин поручил не снижать темпы в создании фортификационных сооружений.

Фото и видео: Правительство России