Мишустин: в России в 2021 году открыли 324 новых детских сада

Глава кабмина РФ сообщил о создании и модернизации школ и детсадов в стране.

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что в России в 2021 году открыли 324 новых детских сада. Соответствующей статистикой руководитель кабинета министров поделился с парламентариями в рамках выступления с ежегодным отчетом в Государственной Думе.

…Родители говорили, как ждут строительства садиков и новых школ. И то, что нам в прошлом году удалось открыть 324 детских сада, - не просто количество зданий. Это значит, что больше пятидесяти тысяч ребят пошли в новые садики. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин подчеркнул, что в стране началась программа капитального ремонта для действующих российских школ, которая предполагает и модернизацию имеющегося оборудования классов. Для детей, которые живут далеко от образовательных учреждений, государство закупило свыше четырех тысяч школьных автобусов. Эта мера необходима для того, чтобы учащиеся могли безопасно и удобно добираться до занятий. К 2025 году в России планируется построить не менее 1,3 тысяч новых общеобразовательных заведений.

Мишустин призвал ускорить рассмотрение создания единого регистра доноров костного мозга.

Фото и видео: Правительство России