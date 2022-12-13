Мишустин: в 2022 году расселили 193 тысячи человек из аварийного жилья

Он отметил, что правительство направило 43 млрд рублей, чтобы ускорить темпы расселения.

В 2022 году российские власти расселили 193 тысячи человек из аварийного жилья. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

Он отметил, что правительство направило 43 млрд рублей, чтобы ускорить темпы расселения. Также Мишустин заявил ,что по всей стране продолжается сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Ранее Мишустин заявил, что более 3,5 млн семей переехали в новое жилье в 2022 году.

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