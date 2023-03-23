Мишустин: более 3,5 млн семей переехали в новое жилье в 2022 году

Премьер-министр РФ отметил, что в прошлом году было введено почти 103 млн кв. м. жилья.

Более 3,5 млн семей переехали в новое жилье в 2022 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

По его словам, показатель 2021 года в 93 млн кв.м. жилья стал рекордным за всю историю страны ,включая советский период. В 2022-м цифра выросла до 103 млн квадратов. Мишустин отметил, что по итогам минувшего года три четверти сделок по покупке жилья в новостройках были заключены с использованием ипотечных средств.

Ранее Мишустин заявил, что в 2022 году в России построили более 270 больниц и поликлиник.

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