Мишустин: в 2022 году в России построили более 270 больниц и поликлиник

Кроме того, завершили капитальный ремонт 1300 объектов.

В 2022 году в России построили более 270 больниц и поликлиник. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

Глава правительства добавил, что в прошлом году были построены свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Кроме того, завершили капитальный ремонт 1300 объектов.

Поставили 37 тысяч единиц оборудования. И еще – 2 тысячи машин скорой помощи и 4 тысячи автомобилей для перевозки врачей и пациентов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что средняя пенсия в 2022 году превысила 20 тысяч рублей.

Видео: Дума ТВ