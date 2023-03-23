Мишустин: средняя пенсия в 2022 году превысила 20 тысяч рублей

По его словам, за прошлый год средний размер пенсии увеличился примерно на три тысячи рублей.

Cредняя пенсия в 2022 году превысила 20 тысяч рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

По его словам, за прошлый год средний размер пенсии увеличился примерно на три тысячи рублей. Мишустин отметил, что это произошло благодаря тому, что дважды проиндексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров. С начала января пенсии проиндексировали на 8,5%, с 1 июня – на 10%.

Ранее Мишустин заявил, что уровень выполнения годового плана по нацпроектам близок к 100%.

Видео: Дума ТВ