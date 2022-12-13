Мишустин: уровень выполнения годового плана по нацпроектам близок к 100%

Он также отметил, что внедрение "цифры" помогло повысить взаимодействие между ведомствами.

В 2022 году уровень выполнения годового плана по большинству нацпроектов близок к 100%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

Глава правительства подчеркнул, что школы, дороги, больницы были построены в срок, а механизм госпрограмм был полностью перезапущен. Он также отметил, что внедрение "цифры" помогло повысить взаимодействие между ведомствами, снизив срок решения задач с 90 до 10-15 дней.

Ранее Мишустин заявил, что правительство работало над контрмерами против санкций.

Видео: Дума ТВ