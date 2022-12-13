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Мишустин: правительство работало над контрмерами против санкций
Сегодня, 12:19
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Мишустин: правительство работало над контрмерами против санкций

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По его словам, работа над контрсанкциями велась с целью защитить людей.

Правительство России работало над контрмерами против санкций. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

По его словам, работа над контрсанкциями велась с целью защитить людей. Мишустин подчеркнул, что вместе с этим закладывалась основа для продолжения движения вперед для роста экономики и достижения национальных ориентиров, поставленных президентом.

Ранее Мишустин заявил, что по России нанесли сильнейший санкционный удар.

Фото: Дума ТВ

Теги: контрмеры, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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