Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных лекарств в Россию. Об этом стало известно на заседании правительства.
Теперь при выявлении новых больных врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку.
Мишустин отметил, что раньше родители больных детей сами покупали незарегистрированные лекарства. И тем самым шли на нарушение закона.
- Теперь врачи могут назначать лекарства для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, - отметил премьер.
Новый закон вступил в силу с 1 марта. Планируется, что незарегистрированные в России лекарства начнут поступать пациентам в апреле.
Ранее Мишустин дал поручение учесть риски коронавируса при подготовке бюджета.
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