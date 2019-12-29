Они начнут поступать пациентам в апреле.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных лекарств в Россию. Об этом стало известно на заседании правительства.

Теперь при выявлении новых больных врачи теперь смогут оперативно увеличивать заявку.

Мишустин отметил, что раньше родители больных детей сами покупали незарегистрированные лекарства. И тем самым шли на нарушение закона.

- Теперь врачи могут назначать лекарства для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, - отметил премьер.

Новый закон вступил в силу с 1 марта. Планируется, что незарегистрированные в России лекарства начнут поступать пациентам в апреле.

Ранее Мишустин дал поручение учесть риски коронавируса при подготовке бюджета.