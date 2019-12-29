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Мишустин дал поручение учесть риски коронавируса при подготовке бюджета

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Прежние риски были связаны с санкциями

Михаил Мишустин считает, что при разработке бюджета России 2021 года следует учесть риски эпидемии коронавируса. Об этом глава правительства сказал на совещании с вице-премьерами в понедельник, 2 марта.

По его словам, прежние риски были связаны с санкциями. А теперь нужно учитывать новые: " из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса". 

Мишустин считает, что новый бюджет рассчитан на напроекты и решение социальных вопросов.

- Он ориентирован на решение проблем в демографии, здравоохранении, соцзащиты, - сказал глава кабмина.

Рабочая документация по бюджету должны быть готова к 1 марта, поручи премьер-министр.

Ранее стало известно о новом правиле для министров, появившемся при Мишустине.

Видео: YouTube / Правительство России

Теги: бюджет 2021, михаил мишустин, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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