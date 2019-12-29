Стало известно о новом правиле для министров, появившемся при Мишустине

Наблюдениями источники в Москве поделились с журналистами агентства Bloomberg.

Стало известно о нововведениях, которые решил практиковать премьер-министр РФ Михаил Мишустин на своем рабочем месте. Агентство Bloomberg дало картину работе чиновника. Глава правительства намерен достичь результатов на новой должности и старается переделать под себя чиновничий аппарат.

В качестве одного из таких примеров источники называют новое время начала рабочих совещаний Мишустина – с 9 часов утра, что нехарактерно для рабочего темпа Москвы. Совещания проходят не только по будням, но и по выходным.

Ранее мы представили персону Михаила Мишустина – премьер-министра РФ. Piter.tv собрал информацию о чиновнике, который ранее не был известен широкой публике.

Видео: Youtube / Правительство России