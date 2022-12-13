Мишустин указал на необходимость развития инфраструктуры вместе со строительством дорог

Глава кабмина России рассказал о важности создавать качественные дороги по стране со всеми необходимыми сервисами.

Возведение новых дорог в стране должно сопровождаться и строительством необходимой для граждан инфраструктуры, которая будет обеспечивать связи и сервис. Соответствующее заявление в рамках выступления перед руководителем компании "Автодор" Вячеславом Петушенко на рабочей встрече сделал премьер-министр России Михаил Мишустин. Чиновник напомнил коллеге о том, что данный вопрос поднимался в отношении федеральной трассы М-12.

Помимо собственно прокладки новых скоростных дорог, трасс, нужно и строить соответствующую инфраструктуру. Это в первую очередь соответствующие, сопутствующие сервисы и хорошая связь. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Вячеслав Петушенко пояснил председателю российского правительства, что, помимо прочего, "Автодор" переформатировал подход к развитию многофункциональных зон (МФЗ). Для М-12 специалисты предусмотрели строительство заправочных комплексов, торговых центров, охраняемых парковок и станций технического обслуживания, так как эти объекты станут одной из составляющей для развития внутреннего туризма в РФ. По мнению Михаила Мишустина, у населения будет спрос на хорошие трассы для совершения путешествий по стране.

Мишустин заявил о необходимости привлечь в экономику 10 трлн рублей частных инвестиций.

Фото и видео: Правительство России