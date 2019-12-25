Мишустин: удачные практики комплексного развития территорий в регионах надо тиражировать

Глава кабмина РФ рассказал о едином стандарте комплексного развития территорий в стране.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что удачные практики комплексного развития территорий в регионах надо тиражировать. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на форуме "Среда для жизни: город и вода". Представитель кабинета министров уточнил, что ранее государство создало стандарт комплексного развития территорий. Документация охватывает практически все вопросы, с которыми сталкиваются муниципалитеты и регионы. Местные власти могут осваивать новые или уже застроенные зоны.

Планы, сформированные на базе этого стандарта, уже использовали для своего развития в Суздале, Кисловодске, Магадане, во Владивостоке, в Дербенте и целом ряде других городов. Такая готовая база комплексных решений - это отличное подспорье для тиражирования удачных практик. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам Мишустина, единый стандарт позволяет решать указанные в национальном проекте задачи, а также предоставляет людям выбирать такой образ жизни, который они считают для себя наиболее комфортным. Премьер напомнил, что каждый из 1117 городов РФ имеет свою особенность, историю, традиции, места и трудности. Он заметил, что чем меньше населения в конкретной локации, тем сложнее выделить средства на ее обновление и благоустройство земли.

Мишустин отметил положительную динамику в строительстве жилья.