Глава кабмина РФ рассказал о формировании комфортной городской среды.

Глава российского правительства Михаил Мишустин отметил положительную динамику в строительстве жилья. По мнению чиновника такую ситуацию обеспечили принятые кабмином решения. Он ожидает, что в ближайшее время предложения на внутреннем рынке строительства будут самыми разнообразными. такое заявление премьер сделал во время выступления на пленарной сессии форума "Среда для жизни: город и вода".

Мишустин напомнил, что за текущий год построено на 30% больше жилья, чем за аналогичный период годом ранее. Чиновники сосредоточились не только за решении квартирного вопроса, но и на формировании высокотехнологичной и комфортной городской среды. Также по стране ведется расселение граждан из аварийного фонда. Этот процесс идет с опережением графика.

На начало августа в новые дома переезжает уже более 214 тысяч человек, и по поручению президента будет подготовлена новая программа по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник заметил, что рядом с жилыми зданиями должны находиться поликлиники, детские сады и школы, спортивные площадки, обустроенные территории для отдыха и другие социальные объекты. Он видит задачей правительства обеспечить людей этими условиями.

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Видео: Youtube/ДОМ РФ