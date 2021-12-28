Мишустин: у Союзного государства большое будущее в новой многополярной системе

По его словам, в будущем Союзное государство станет центром притяжения для единомышленников.

У Союзного государства РФ и Белоруссии большое будущее в новой многополярной системе. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума "Рубежи Союзного государства". По его словам, в будущем Союзное государство станет центром притяжения для единомышленников. Мишустин подчеркнул, что этому будет способствовать активная деятельность двух стран в СНГ, Евразийском экономическом союзе, ОДКБ и ШОС.

Уверен, что у Союзного государства – большое будущее в формирующейся международной архитектуре. Оно станет центром притяжения для единомышленников. Этому, несомненно, будет способствовать активная деятельность России и Белоруссии в таких объединениях, как Содружество Независимых Государств, Евразийский экономический союз, ОДКБ и ШОС. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин назвал решение о вхождении в Россию новых территорий судьбоносным.

Видео: Правительство России