Мишустин: темп прироста случаев заражения коронавирусом замедлился

Глава правительства рассказал о тенденции к снижению числа новых зараженных по РФ.

Михаил Мишустин рассказал, что темп прироста случаев заражения коронавирусом в России замедлился. Об этом глава правительства заявил во время заседания кабинета министров в четверг, 18 июня. Чиновник добавил, что тенденция к снижению количества новых инфицированных характерна практически для всех субъектов РФ.

За последние два дня цифра ежедневно выявляемых новых случаев ниже 8 тысяч. Темп прироста новых случаев за сутки замедлился и составляет в среднем 1,4% Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник добавил, что снижение темпов роста зараженных позволяет говорить об основаниях для поэтапного снятия ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса.

Мишустин отменил более 450 устаревших актов РСФСР и Советского Союза.