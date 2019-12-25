Будут отменены профессиональные требования тех лет к водолазам и сторожам.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отменил более 450 устаревших актов РСФСР и Советского Союза. Об этом сказано на сайте кабинета министров. Отмена актов связана с так называемой "регуляторной гильотиной".

Нормативные акты, принятые с 1946 по 1991 год, утратят силу в 2020 и 2021 годах. Это, например, правила починки холодильников и нормы производства банок из жести. Отменят и нормы усушки мяса и естественной убыли колбас при хранении.

Будут отменены профессиональные требования тех лет к водолазам и сторожам.

Ранее мы рассказывали, что Госдума рассматривает проект об удаленной работе.