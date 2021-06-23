Мишустин: своевременная цифровизация помогла России достойно ответить на вызов пандемии

Глава кабмина РФ оценил влияние цифровизации на защиту населения страны.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что своевременная цифровизация помогла стране достойно ответить на вызов пандемии. С соответствующей речью руководитель кабинета министров обратился в видеообращении, посвященной участникам и гостям конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Мероприятие проводится на территории Нижнего Новгорода. Чиновник убежден в том, что власти смогли дать достойный отпор пандемии, защитив граждан от COVID-19.

Ситуация с коронавирусом продемонстрировала, насколько важна цифровая трансформация. Именно благодаря цифровизации были разработаны действенные меры по отслеживанию инфекции, что помогло ответить на серьезные вызовы, защитить наших граждан. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

эксперт считает символичным тот факт, что конференция проводится именно в Нижнем Новгороде, так как сейчас российский регион считается одним из лидером по числу работающих в нем IT-компаний и IT-услуг. В области специалисты одними из первых внедрили блокчейн-технологии в государственное управление. Также успешно реализовывается такая инновация как "Умный город".

В 2022 году Петербург завершит перевод медицины на цифровой формат.

Видео: YouTube / Конференция ЦИПР