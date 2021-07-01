Премьер встретился с главой "Россетей".

Глава российского правительства Михаил Мишустин сопоставил жару с морозами по нагрузке на систему энергоснабжения. Об этом чиновник сообщил на встрече с генеральным директором "Россетей" Андреем Рюминым. По мнению руководителя кабмина, аномальная погода сказывается на напряженности работы электросетевых компаний. Он сравнил этот период с зимним, когда все объекты должны работать на полную мощность из-за обогревателей, которые включают потребители.

Из-за жаркой погоды сегодня очень напряженная ситуация, потому что фактически это можно сравнить и с зимним непростым периодом. На сегодняшний день вместо обогревателей просто работают кондиционеры, вентиляторы, и все это потребляет энергию. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник заметил, что из-за пандемии многим компаниям приходится переводить часть сотрудников на удаленный режим работы. При этом домашнее энергопотребление по стране увеличивается. Мишустин призвал коллегу сделать так, чтобы граждане чувствовали надежность российской энергетической системы.

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