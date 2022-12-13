По словам главы правительства, приоритетным направлением является сокращение логистических издержек и удобство передвижения людей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планах развития транспортной и коммунальной инфраструктуры. Об этом он заявил на стратегической сессии по опережающему развитию инфраструктуры.

По словам главы правительства, приоритетным направлением является сокращение логистических издержек и удобство передвижения людей. Мишустин отметил, что регионы получат около 140 млрд рублей казначейских кредитов на обновление дорог. Еще 50 млрд рублей выделят на обновление общественного транспорта.

Также Мишустин отметил, что будет уделять большое внимание благоустройству общественных пространств.

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