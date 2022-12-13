Мишустин сообщил о планах провести правкомиссию по поддержке МСП в ближайшие дни

Глава кабмина РФ рассказал о сессии по стратегическому развитию отечественного малого и среднего бизнеса до 2030 года.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что новая стратегия развития малого и среднего предпринимательства в стане будет обсуждаться на заседании специальной комиссии по поддержке МСП. Мероприятие запланировано к проведению в ближайшие дни. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе общения с главой организации "Опора России" Александром Калининым. Гость напомнил руководителю кабмина, какие меры поддержки бизнес ждет от властей до 2030 года. В частности, речь идет о приоритетной поддержке производственного бизнеса, акселерация компаний, представляющих средний сегмент, налоговые преференции.

Это целый набор важнейших стратегических инициатив, которые, конечно, надо обсуждать вместе с предпринимателями. Предложения должны быть рассмотрены в том числе во время проведения правкомиссии по развитию МСП. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава правительства России считает, что представители общественной организации должны принимать участие в правительственной комиссии, на которых сотрудники уточнят детали по стратегии развития МСП. Михаил Мишустин сделал акцент на важности гарантированного спроса на внутреннем рынке.

В правительстве обсудили вопрос об исполнении бюджетов государственных фондов.

Фото и видео: Правительство России