В правительстве обсудили вопрос об исполнении бюджетов государственных фондов

Глава кабмина рассказал о соцобязательствах перед россиянами.

В российском правительстве обсудили вопрос об исполнении бюджетов государственных фондов. Вопрос поднял на оперативном заседании кабинета министров председатель Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что властям удалось обеспечивать устойчивость обязательного медицинского страхования, пенсионного и социального страхований даже несмотря на возросшее в прошлом году западное санкционное давление на страну. Все соцобязательства перед гражданами были выполнены в полном объеме.

Важно продолжать делать все необходимое, чтобы наши граждане своевременно получали положенные им меры государственной поддержки. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Известно, что более 820 миллиардов рублей направлено на поддержку материнства и выплату всех видов пособий по временной нетрудоспособности. Еще порядка 2,8 триллионов рублей власти выделили на поддержание работы медицинских учреждений по всей стране. Основная часть этих денежных средств (почти 2,5 трлн) предусмотрена для региональных учреждений здравоохранения.

Кабмин подготовил Концепцию технологического развития до 2030 года.

Фото и видео: Правительство России