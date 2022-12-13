Кабмин подготовил Концепцию технологического развития до 2030 года

Михаил Мишустин рассказал о том, как велась работа над документом.

Российское правительство подготовило Концепцию технологического развития до 2030 года. Соответствующей информацией с коллегами поделился на оперативном заседании кабинета министров председатель Михаил Мишустин. Чиновник объяснил, что работа над одобрением документа проводилась на профильных стратегических сессиях, в которых принимали участие эксперты и аналитики из бизнес-среды, а также руководители крупнейших отечественных предприятий, региональные власти, члены кабмина, генеральные директоры госкорпораций.

Президент подчеркивал необходимость существенно увеличить возможности российской экономики, стимулировать открытие новых производств и создание новых рабочих мест. По поручению подготовлена Концепция технологического развития на период до 2030 года... Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Кабмин обсудит выделение 5 млрд рублей на обслуживание перелетов на территории России.

Фото и видео: Правительство России