Михаил Мишустин рассказал о господдержке полетов по стране.

Государственная ккорпорация по организации воздушного движения выполняет важные функции в условиях сокращения числа рейсов иностранных компаний на территории России. Соответствующее заявление в рамках оперативного засдеания с членами кабинета министров сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что власти страны намерены выделить дополнительно пять миллиардов рублей отрасли на поддержание обслуживания непрерывных полетов. Сейчас данное направление работы считается одним из самых приоритетных для чиновников.

В условиях недружественных действий ряда государств значительно сократилось число рейсов в небе над Россией. Тем не менее Государственная корпорация по организации воздушного движения предоставляет аэронавигацию не менее 1 млн самолетов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению руководителя кабмина, выделенные средства помогут обеспечить должный уровень рейсов в сфере безопасности и сохранить высокопрофессиональный трудовой коллектив.

По итогам российско-китайских переговоров в Пекине подписали пять документов.

Фото и видео: Правительство России