По итогам российско-китайских переговоров в Пекине подписали пять документов

Документы одобрены премьерами стран Михаилом Мишустиным и Ли Цяном.

Россия и Китай подписали документы по взаимному сотрудничеству в ряде экономических отраслей. В рамках рабочей поездки председатель российского правительства Михаил Мишустин в Пекине встретился со своим местным коллегой, премьер-министром Государственного совета Ли Цян. Делегации одобрили протокол о фитосанитарных требованиях к пшену, экспортируемому из РФ в КНР. Документ будет работать между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР. Ранее стороны подписывали еще один совместный протокол, который касался фитосанитарных норм к лекарственному растительному сырью для китайской медицины, которое также экспортируется в азиатскую страну из РФ.

Дополнительно чиновниками подписан меморандум о взаимопонимании между российским министерством по экономическому развитию и Министерством коммерции КНР об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговли услугами. Россия и КНр договорились друг с другом о развитие межрегиональных торговых отношений в сфере услуг, поощрении участия предприятий в ярмарках и выставках, стимулах для организации совместных профильных мероприятий. Далее премьеры подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве между министерство по спорту РФ и Главным государственным управлением по физической культуре и спорту КНР. Также стороны одобрили заявление о намерениях по продлению пилотной программы "Ускоренное патентное делопроизводство" в вопросах интеллектуальной собственности, которое функционирует между Роспатентом и Государственным управлением КНР.

Мишустин возложил цветы к Памятнику народным героям в Пекине.

Фото и видео: Правительство России