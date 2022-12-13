Мишустин возложил цветы к Памятнику народным героям в Пекине

Глава кабмина РФ проведет сегодня встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин в среду возложил цветы к Памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Чиновник продолжает находиться на территории КНр с двухдневным рабочим визитом. Ранее в столице российский гость уже встретился с премьер-министром местного Государственного совета КНР Ли Цяном и принял участие в российско-китайских переговорах. Далее по графику у чиновника запланирована личная встреча с китайским лидером Си Цзиньпином.

Напомним, что памятник народным героям в Пекине создан 1952-1958 годах в память о солдатах и офицерах, сложивших жизни в революционной борьбе XIX и XX веков. Монумент установлен в южной части площади Тяньаньмэнь. Высота обелиска составляет почти 38 метров, а архитектурная композиция состоит из 17 тысяч мраморных и гранитных блоков. На пьедестале расположены восемь барельефов из белого мрамора. На них скульптор изобразил революционные сцены борьбы народа страны во времена Первой опиумной войны до основания КНР в 1949 году.

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Фото и видео: Правительство России