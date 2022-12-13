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Мишустин: в России открываются большие возможности практически для любого направления бизнеса

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Глава правительства призвал активнее укреплять партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая.

\Сегодня в России открываются большие возможности практически для любого направления бизнеса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Глава правительства призвал активнее укреплять партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая. По его словам, сейчас закладывается фундамент будущих совместных успехов. Он также отметил, что Москва решает задачи, связанные с выстраиванием новой логистики, обеспечением финансовой и технологической независимости.

Ранее Мишустин заявил, что Россия и Китай активно расширяют связи в гуманитарной и культурной сферах.

Видео: Правительство России

Теги: бизнес, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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