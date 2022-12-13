Мишустин: Россия и Китай активно расширяют связи в гуманитарной и культурной сферах

Россия и Китай активно расширяют связи в гуманитарной и культурной сферах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.
По его словам, реализуется ряд масштабных совместных проектов в области высшего образования. Мишустин отметил, что растет число обменов студентами и преподавателями, а также активно расширяются связи в области культуры.
Это приоритетные направления. Они важны, для того чтобы развивать контакты между людьми, укрепляя прочную основу российско-китайской дружбы.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее Мишустин назвал уровень инфляции в России на начало мая самым низким в Европе.
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