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Мишустин: Россия и Китай активно расширяют связи в гуманитарной и культурной сферах

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По его словам, реализуется ряд масштабных совместных проектов в области высшего образования.

Россия и Китай активно расширяют связи в гуманитарной и культурной сферах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

По его словам, реализуется ряд масштабных совместных проектов в области высшего образования. Мишустин отметил, что растет число обменов студентами и преподавателями, а также активно расширяются связи в области культуры.

Это приоритетные направления. Они важны, для того чтобы развивать контакты между людьми, укрепляя прочную основу российско-китайской дружбы.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин назвал уровень инфляции в России на начало мая самым низким в Европе.

Видео: Правительство России

Теги: гуманитарная сфера, китай, культурная сфера, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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